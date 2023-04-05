МОСКВА, 5 апр — ПРАЙМ. Американскому доллару грозит верная гибель из-за маневров России с рублем и золотом, пишет экономист и обозреватель The National Interest Брайан Патрик Болджер. В США раскрыли, сколько осталось жить Америке

По его мнению, между долларом и рублем есть одна большая разница. Первый прежде всего является "фиатной" валютой, которая опирается на доверие инвесторов и обещания выплачивать долги, в то время как вторая обеспечена сырьевыми ресурсами.

«"Фиатные" валюты — это обещания выплачивать долги. Следовательно, они крайне уязвимы к экономическим потрясениям. Теперь американские и европейские банки, вкладывающие значительные средства в портфели облигаций, зависят от веры в них потребителей и инвесторов. Цитадель капитала сделана из бумажных денег, порхающих на ветрах перемен. Таким образом, экономика "фиатных" валют опирается на доверие, в то время, как экономика сырьевых товаров невосприимчива к "доверию"», — объяснил экономист.

Вашингтону удалось навязать миру долларовую зависимость, когда все активно стали использовать нефтедоллары. Это превратило Соединенные Штаты в "божество" как в военном, так и в экономическом плане, однако сейчас этот карточный домик стал биполярным.

Пользуясь экономическим могуществом, американский президент Джо Байден заявлял, что рубль скоро превратится в руины, а Минфин Франции предсказывал скорый крах российской экономики, отметил эксперт. Но санкции, эмбарго и заморозка активов не смогли уничтожить Россию. Вместо этого российские власти пошли на такие меры, которые не только защитили российскую экономику, но и запустили необратимый процесс дедолларизации.

Автор статьи напомнил, что после введения "адских санкций" против Москвы, власти установили ограничение на цену своего золота, российские инвесторы "застряли" с недооцененным рублем, что вынудило его вырасти по отношению к доллару. За следующие шесть месяцев рубль неуклонно укреплялся.

А потом, продолжил Болджер, "Путин нанес еще один удар, который связан с покупкой нефти за рубли. Или золото. Если плата была в золоте, покупатели фактически получали скидку на нефть. Это также усиливает давление на предложение золота, повышая цену".

Несмотря на то, что доллар по-прежнему является резервной валютой, "сейсмические изменения" уже начались, хотя они и не произойдут в одночасье, уверен Болджер. Он подчеркнул, что нынешний банковский кризис в Credit Suisse, Deutsche Bank и в других странах является симптомом слабости "фиатной" системы. Раскрыто, почему подорвать господство доллара на деле не так просто

"Во время давления банки менее склонны рисковать внутренней денежной игрой — ведь валюты не обеспечены сырьевыми товарами. Однако с внешними деньгами валюты поддерживаются твердыми товарами. Во времена банковского давления центральные банки вынуждены вмешиваться и печатать новые деньги, что приводит к еще большему ослаблению валюты. Сейчас это мы и наблюдаем на Западе — постепенную гибель фиатных валют", — добавил экономист.

Подводя итог, он отметил, что революция в экономике — это не биткоин, а сырьевые валюты.

"Стараясь ослабить Россию, Запад лишь ускорил свою собственную кончину", — заключил Болджер.