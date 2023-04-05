МОСКВА, 5 апр — ПРАЙМ. Курс доллара незначительно снижается по отношению к евро в преддверии макроэкономических статданных по США, свидетельствуют данные торгов. Bloomberg раскрыл, какая валюта вытеснила доллар

По состоянию на 12.55 мск курс евро к доллару увеличивается до 1,0954 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,0952 доллара, курс доллара к иене снижается до 131,65 с уровня предыдущего закрытия в 131,69 иены. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) растет на 0,09%, до 101,68 пункта.

Валютные инвесторы ждут выхода ряда статданных по США, которые будут опубликованы позднее в среду. Аналитики полагают, что дефицит торгового баланса США в феврале увеличился до 69 миллиардов долларов с 68,3 миллиарда в январе.

Также ожидаются данные индекса деловой активности в сфере услуг США. Аналитики считают, что показатель в марте снизился до 54,5% с 55,1% в феврале.

В пятницу же ожидаются данные по рынку труда в стране. Прогнозируется, что безработица в марте осталась на уровне февраля в 3,6%.