Эксперт Цайзер: дедолларизация стала мировым трендом, но говорить о ней нужно было раньше
МОСКВА, 5 апр — ПРАЙМ. Дедолларизация является общемировым трендом, но разговаривать об отказе от доллара нужно было начинать раньше, заявила в среду председатель правления союза "Африканская деловая инициатива" Наталия Цайзер.
"Глобальная дедолларизация — это, по сути, тренд 21 века. Я бы сказала, что это запоздалая история. Ее нужно было начинать гораздо раньше, потому что давно было очевидно, что гегемония США начинает себя исчерпывать", — сказала Цайзер в ходе дискуссии, организованной клубом "Валдай".
По мнению эксперта, Россия и Африка могли бы выстроить новую финансовую модель, которая "может начать свой базис не на долларовой системе, но это очень непросто для наших африканских партнеров".
"Для африканских государств, у которых уровень финансовой грамотности немного отличается от крупных мировых держав, модель отказа от доллара и переход на расчёт, например, в национальных валютах или юанях — это все равно сложная история, которая требует времени, реструктуризации систем, иного уровня финансовой грамотности и нового подхода для того, чтобы выстроить всю ресурсную базу от этого взаимодействия", — полагает она.
По мнению Цайзер, африканский континент поддерживает отказ от доллара и взаимодействие "на совершенно иных финансовых платформах и иных валютах".
https://1prime.ru/Forex/20230405/840290641.html