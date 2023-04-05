МОСКВА, 5 апр — ПРАЙМ. Дедолларизация является общемировым трендом, но разговаривать об отказе от доллара нужно было начинать раньше, заявила в среду председатель правления союза "Африканская деловая инициатива" Наталия Цайзер. СМИ: доллару грозит верная гибель из-за маневров России

"Глобальная дедолларизация — это, по сути, тренд 21 века. Я бы сказала, что это запоздалая история. Ее нужно было начинать гораздо раньше, потому что давно было очевидно, что гегемония США начинает себя исчерпывать", — сказала Цайзер в ходе дискуссии, организованной клубом "Валдай".

По мнению эксперта, Россия и Африка могли бы выстроить новую финансовую модель, которая "может начать свой базис не на долларовой системе, но это очень непросто для наших африканских партнеров".

"Для африканских государств, у которых уровень финансовой грамотности немного отличается от крупных мировых держав, модель отказа от доллара и переход на расчёт, например, в национальных валютах или юанях — это все равно сложная история, которая требует времени, реструктуризации систем, иного уровня финансовой грамотности и нового подхода для того, чтобы выстроить всю ресурсную базу от этого взаимодействия", — полагает она.

По мнению Цайзер, африканский континент поддерживает отказ от доллара и взаимодействие "на совершенно иных финансовых платформах и иных валютах".