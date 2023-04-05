МОСКВА, 5 апр — ПРАЙМ, Дмитрий Майоров. Рубль в среду днем после обновления минимумов почти за год немного теряет к доллару, но больше падает к евро и юаню, следует из данных торгов. Доллар дешевеет к евро и иене в ожидании статданных по США

Курс доллара расчетами "завтра" на 16.07 мск рос на 13 копеек, до 79,65 рубля, евро — на 57 копеек, до 87,37 рубля, юаня – на 7 копеек, до 11,57 рубля, свидетельствуют данные Московской биржи.

Объем торгов юанями составлял 57,9 миллиарда рублей против 26 миллиардов по евро и 65,5 миллиарда по доллару.

Доллар при этом рос к рублю на 0,2%, юань – на 0,6%, евро — на 0,65%.

Доллар и евро обновили в среду максимумы с апреля 2022 года на отметках: 79,72 рубля за американскую валюту, 87,40 рубля – за европейскую, а юань торгуется около 11,57 рубля — на уровне максимума вторника, который является пиком с апреля 2022 года.

РУБЛЬ ПОД ДАВЛЕНИЕМ

Российская валюта пытается стабилизироваться днем против доллара после ощутимого падения накануне к основным валютам, торгующимся на Московской бирже.

"Остановка снижения рубля в среду может быть отложенной реакцией на локальное восстановление нефтяных котировок в начале недели", — полагает Иван Капустянский из УК "Первая".

Стоимость нефти к 16.07 мск повышалась на 0,1%, до 85 долларов за баррель сорта Brent. Между тем прошлую неделю рынок "черного золота" закрыл на отметке 79,8 доллара.

В то же время давление на рубль сохраняется. "Оно спровоцировано ожиданиями дальнейшего сужения сальдо внешнеторгового баланса, в том числе, на фоне решения России о продлении добровольного снижения добычи нефти на 0,5 миллиона баррелей в сутки до конца 2023 года. Обсуждаемое сейчас возможное снижение барьеров по капитальным операциям на вывод средств, инвестированных из-за рубежа после введения санкций, также является фактором, способствующим ослаблению национальной валюты", — добавляет Александр Фетисов из Россельхозбанка.

ПРОГНОЗЫ

Несмотря на то, что сейчас доллар выглядит несколько "перегретым", вероятность его роста до 80-82 рублей с горизонтом до конца апреля на данный момент достаточно высока, считает Фетисов из Россельхозбанка.

"По-прежнему наблюдается и повышенный спрос на китайскую валюту как со стороны импортеров, так и со стороны населения, что в условиях преобладающего дефицита юаневой ликвидности способствует дальнейшему ослаблению рубля. Кроме того, Минфин РФ с 7 апреля сократит продажи юаней из средств ФНБ до 3,7 миллиарда в день. Курс юаня достигнет 11,75-11,85 рубля за юань в перспективе трех ближайших недель", — оценивает он.

Весьма вероятно, что уже в ближайшее время локальный пик укрепления инвалют будет пройден, или он уже был пройден, а рубль вернет часть позиций, и ситуация на какое-то время вновь стабилизируется, полагает Юрий Кравченко из компании "Велес капитал".

"Отметим, что очередная волна ослабления рубля может оказать негативное влияние на инфляционные ожидания населения и усилить проинфляционные риски в среднесрочной перспективе. Если нормализация темпов исполнения бюджетных расходов до последнего времени оставляла надежду на некоторое смягчение риторики ЦБ на ближайших заседаниях, то текущее ослабление рубля практически отменяет такую возможность", — добавляет он, говоря о факторах курсообразования рубля.