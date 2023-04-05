МОСКВА, 5 апр — ПРАЙМ. Рубль в среду ослабел к доллару, юаню и евро: американская валюта завершила торги на уровне 79,84 рубля, европейская – на уровне 87,29 рубля, китайская – 11,58 рубля, следует из данных Московской биржи. Доллар дешевеет к евро перед выходом статистики по США

Курс доллара расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) вырос на 32 копейки — до 79,84 рубля, юаня – на 8 копеек, до 11,58 рубля, евро – на 49 копеек, до 87,29 рубля.