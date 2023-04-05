МОСКВА, 5 апр — ПРАЙМ, Иван Таскин. Рубль по итогам торгов среды продолжил снижение к доллару, юаню и евро, длящееся уже четвертую торговую сессию подряд, следует из данных торгов на Московской бирже. Рубль снижается к доллару, но больше теряет к евро и юаню

Курс доллара расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) вырос на 32 копейки, до 79,84 рубля, юаня – на 8 копеек, до 11,58 рубля, евро – на 49 копеек, до 87,29 рубля.

Объем торгов юанем составил 79,55 миллиарда рублей против 81,21 миллиарда по доллару и 33,23 миллиарда по евро.

Июньский фьючерс на нефть марки Brent к 19.20 мск повышался на 0,02%, до 84,96 доллара за баррель.

РУБЛЬ СНИЖАЕТСЯ НА ФОНЕ УХУДШЕНИЯ ПЛАТЕЖНОГО БАЛАНСА

"Позитива, который можно было бы противопоставить базовым факторам давления на российскую валюту (бюджетный дефицит, ухудшение показателей торгового баланса) на данный момент мало", — говорит Денис Буйволов из "БКС Мир инвестиций".

"Минфин РФ в апреле продолжит сокращать объем покупок юаней в рамках бюджетного правила, причем в новом периоде он снизится сразу в 1,5 раза. В моменте это умеренно негативно для рубля, но в то же время указывает на улучшение ситуации с нефтегазовыми доходами, что в среднесрочной перспективе уже благоприятно для нацвалюты", — дополняет он.

Антон Кравченко из УК "Первая" отмечает, что снижение рубля продолжилось на фоне одновременного восстановления импорта и снижения экспорта, а также возможного роста спроса на иностранную валюту со стороны банков, восстанавливающих свою валютную позицию после выплаты по отечественным евробондам.

Аналитик "Алор Брокер" Андрей Эшкинин напоминает, что первоначальным триггером для снижения курса рубля послужило окончание налогового периода. На данный момент аналитик считает причинами ослабления рубля сокращение разницы между экспортом и импортом, а также рост денежной массы в России, по итогам 2022 года составивший 24,4%.

ПРОГНОЗЫ

Буйволов полагает, что к завершению текущей недели курс доллара будет находиться в диапазоне 78-80 рублей.

Эшкинин же отмечает, что курс доллара почти достиг среднесрочной цели аналитика в 80 рублей, а курс евро почти подобрался к отметке 89 рублей соответственно. Причин для роста курсов иностранных валют выше этих значений аналитик пока не наблюдает. При этом он отмечает, что при закреплении стоимости нефти марки Brent выше 89 долларов за баррель стоит ожидать локального укрепления отечественной валюты.

"Наши ориентиры для курса рубля к доллару, евро и юаню на предстоящие торги: 78–80 рублей, 87–89 рублей и 11,3–11,7 рубля соответственно", — заключает ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова.