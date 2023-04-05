МОСКВА, 5 апр — ПРАЙМ. Евро дешевеет к доллару в среду вечером после публикации экономической статистики по еврозоне и США, свидетельствуют данные торгов. Рубль по итогам торгов среды продолжил снижение к доллару, юаню и евро

По состоянию на 22.09 мск курс евро к доллару снижается до 1,0908 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,0952 доллара, курс доллара к иене опускается до 131,19 иены со 131,69 иены. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) растет на 0,26%, до 101,85 пункта.

В среду утром вышли статданные по еврозоне, оказавшиеся хуже прогнозов. Композитный индекс деловой активности (PMI) в промышленности и сфере услуг еврозоны, по окончательной оценке, в марте вырос до 53,7 пункта с 52 пунктов в феврале, аналитики ожидали роста показателя до 54,1 пункта. Показатели по Германии и Франции также оказались ниже ожиданий.

Статистика по США продемонстрировала замедление темпов роста экономики страны. Так, число рабочих мест в частных компаниях США в марте увеличилось на 145 тысяч вместо ожидаемых аналитиками 200 тысяч, а индекс деловой активности в сфере услуг США в марте сократился до 51,2% с 55,1% месяцем ранее, хоть ожидалось снижение показателя лишь до 54,5%.

Замедление экономического роста в США может повлиять на монетарную политику Федеральной резервной системы, ранее намеревавшейся продолжать свою борьбу с инфляцией. По данным CME Group, 59,4% аналитиков ожидают, что регулятор на своем заседании 3 мая оставит учетную ставку на текущем уровне в 5%, остальные аналитики ждут повышения ставки еще на 0,25 процентных пункта.