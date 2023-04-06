МОСКВА, 6 апр — ПРАЙМ. Россияне ожидают рост к 1 мая курса доллара до 83,6 рубля, а евро – до 91,1 рубля, показало исследование сервиса SuperJob, результаты которого имеются в распоряжении РИА Новости. Доллар дешевеет к евро перед выходом статистики по США

"К 1 мая россияне прогнозируют рост валютных курсов… 83,61 рубля за доллар и 91,12 рубля за евро", — выяснили специалисты, опросив 1600 представителей экономически активного населения из всех округов страны. За динамикой курса доллара следят 22% россиян, евро — 20%. За полгода уровень интереса к американской валюте не изменился, к евро — чуть вырос, говорится в исследовании.

Кроме того, согласно нему, мужчины больше женщин интересуются изменениями на валютной бирже. Россияне в возрасте до 34 лет чаще остальных отслеживают динамику курсов американской и европейской валют. Респонденты с доходом от 80 тысяч рублей в месяц больше интересуются долларом.

В ходе среды доллар и евро обновили максимум с апреля прошлого года: 79,72 рубля за американскую валюту и 87,40 рубля за европейскую.

Согласно исследованию, проведенному РИА Новости, половина опрошенных экспертов ожидают по итогам апреля роста доллара до 80 рублей с 77,6 рубля на конец марта. Между тем, оставшиеся эксперты не исключают снижения курса в диапазон 75-77 рублей за доллар или даже его сползания к 73 рублям.