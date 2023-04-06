МОСКВА, 6 апр — ПРАЙМ. Курс рубля в начале торгов четверга символически снижается к доллару и юаню и слабо растет к евро: американская валюта дорожает до 79,87 рубля, китайская — до 11,59 рубля, европейская снижается до 87,21 рубля, следует из данных Московской биржи. Экономист раскрыл, кто направил рубль в “контролируемое пике”

Курс доллара расчетами "завтра" на 7.06 мск растет на 3 копейки — до 79,87 рубля, юаня – на 1 копейку, до 11,59 рубля, евро дешевеет на 8 копеек — до 87,21 рубля.