Курс рубля символически снижается к доллару и юаню, но растет к евро
Курс рубля снижается к доллару до 79,87, к юаню - до 11,59 и растет к евро до 87,21
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МОСКВА, 6 апр — ПРАЙМ. Курс рубля в начале торгов четверга символически снижается к доллару и юаню и слабо растет к евро: американская валюта дорожает до 79,87 рубля, китайская — до 11,59 рубля, европейская снижается до 87,21 рубля, следует из данных Московской биржи.
Курс доллара расчетами "завтра" на 7.06 мск растет на 3 копейки — до 79,87 рубля, юаня – на 1 копейку, до 11,59 рубля, евро дешевеет на 8 копеек — до 87,21 рубля.
https://1prime.ru/Forex/20230406/840298967.html
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