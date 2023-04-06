МОСКВА, 6 апр — ПРАЙМ. Курс доллара растет по отношению к евро в четверг утром на фоне снижения спроса на риск среди инвесторов, вызванного опасениями рецессии в США, свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитика. Экономист раскрыл, кто направил рубль в “контролируемое пике”

По состоянию на 7.57 мск курс евро к доллару снижается до 1,0893 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,0903 доллара, курс доллара к иене — до 131,15 иены со 131,31 иены. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) увеличивается на 0,13%, до 101,99 пункта.

Валютные инвесторы на этой неделе оценивают американскую макростатистику. Так, индекс деловой активности в промышленности в марте уменьшился до 46,3% с февральских 47,7%. А индекс деловой активности в сфере услуг США в прошлом месяце сократился до 51,2% с 55,1%. Оба показателя оказались хуже прогнозов аналитиков, что вызвало опасения трейдеров относительно возможной рецессии в США. Это привело к снижению спроса на риск и поддержало доллар, который считается надежным активом.

"Более слабая статистика по США выдвинула опасения рецессии на первый план … и вызвала динамику, поддержавшую такие активы-убежища как доллар", — цитирует агентство Франс Пресс экономиста National Australia Bank Тейлора Ньюджента (Taylor Nugent).

Чуть позднее будут опубликованы данные о промпроизводстве в Германии. Аналитики полагают, что показатель в феврале вырос на 0,1% по сравнению с январем.