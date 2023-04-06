Курс доллара поднялся выше 80 рублей впервые за год
Курс доллара на Мосбирже превысил 80 рублей впервые с апреля 2022 года
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МОСКВА, 6 апр — ПРАЙМ. Курс рубля усилил снижение к доллару и юаню и стал дешеветь к евро: американская валюта поднялась выше 80 рублей впервые с 18 апреля 2022 года, китайская растет до 11,63 рубля, европейская — до 87,5 рубля, следует из данных Московской биржи.
Курс доллара расчетами "завтра" на 9.23 мск растет на 25 копеек — до 80,08 рубля, юаня — на 5 копеек, до 11,63 рубля, евро — на 17 копеек — до 87,46 рубля. В начале торгов четверга евро дешевел к рублю.
https://1prime.ru/Forex/20230406/840299968.html
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