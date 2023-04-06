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2023
https://1prime.ru/Forex/20230406/840301788.html
Курс евро превысил 88 рублей впервые с прошлого года
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Курс рубля увеличивает темпы снижения: евро уже поднялся выше 88 рублей — до очередного максимума с апреля прошлого года, следует из данных Московской биржи. Курс евро расчетами... ПРАЙМ, 06.04.2023
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 6 апр — ПРАЙМ. Курс рубля увеличивает темпы снижения: евро уже поднялся выше 88 рублей — до очередного максимума с апреля прошлого года, следует из данных Московской биржи.
Курс евро расчетами "завтра" на 12.10 мск растёт на 86 копеек, до 88,15 рубля, юаня — на 16 копеек, до 11,74 рубля, доллара — на 93 копейки, до 80,77 рубля.