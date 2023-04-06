МОСКВА, 6 апр — ПРАЙМ. Курс рубля увеличивает темпы снижения: евро уже поднялся выше 88 рублей — до очередного максимума с апреля прошлого года, следует из данных Московской биржи.

Курс евро расчетами "завтра" на 12.10 мск растёт на 86 копеек, до 88,15 рубля, юаня — на 16 копеек, до 11,74 рубля, доллара — на 93 копейки, до 80,77 рубля.