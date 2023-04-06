МОСКВА, 6 апр — ПРАЙМ. Курс рубля заметно снижается против основных торгуемых иностранных валют, продолжая обновлять минимумы с апреля, следует из данных Московской биржи. Экономист раскрыл, кто направил рубль в “контролируемое пике”

Курс доллара расчетами "завтра" на 12.27 мск растет на 95 копеек, до 80,79 рубля, евро — на 80 копеек, до 88,09 рубля, юаня — на 14 копеек, до 11,72 рубля, следует из данных Московской биржи. Таким образом, валюта РФ обновила в четверг очередные минимумы почти за год. Так, доллар максимально дорожал ранее в четверг до 80,80 рубля, юаня – до 11,74 рубля, евро – до 88,24 рубля.

Текущая динамика на валютном рынке, скорее, носит точечный эффект и в последующем не исключена коррекция рубля вверх, пока же давление на позиции рубля оказывает совокупное количество факторов, несмотря на высокие цены на нефть, а также ослабление доллара на глобальных рынках, рассуждает Егор Жильников из Промсвязьбанка.

"Во-первых, это задержки в экспортных потоках, а также восстанавливающийся импорт в Россию. Во-вторых, это повышенный спрос на валюту у банков, ввиду чего наблюдался всплеск в объемах своп операций с ЦБ РФ. В-третьих, это последующее снижение Минфином РФ продаж валюты на фоне роста нефтяных котировок. Наблюдается также рост спроса на менее ликвидные дружественные валюты, что мы связываем с притоком розничных инвесторов в торговлю ими", — отмечает он. Эксперты дали прогноз, как продажи юаней из ФНБ скажутся на курсе рубля

Основными факторами ослабления рубля остаются: рост импорта, вывод капитала иностранными продавцами своего имущества, частный вывод капитала, падение доходов от экспорта, "дивидендные выплаты также могут привести к слабости российской валюты, так как предложено разрешить вывод средств в дружественные страны. И, конечно, бюджетные потребности также "велят" курсу быть по 80 рублей и более за доллар, а никак не 70", в свою очередь подчёркивает Андрей Кочетков из компании "Открытие инвестиции".

"Соответственно, желающих ослабить рубль весьма много, а вот поддержку ему предоставляют лишь в налоговый период. Поэтому мы наблюдаем его сильную перепроданность, но она пока не может реализоваться в виде коррекции, хотя экономически оправданным был бы курс в диапазоне 65-75 рублей за доллар", — заключает он.