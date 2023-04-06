МОСКВА, 6 апр — ПРАЙМ. Курс рубля усиливает падение: доллар поднялся уже выше 81 рубля — до очередного максимума с апреля прошлого года, следует из данных Московской биржи.

Курс доллара расчетами "завтра" на 13.53 мск подскакивает на 1,19 рубля, до 81,03 рубля, юаня — на 18 копеек, до 11,76 рубля, евро — на 1,20 рубля, до 88,49 рубля.