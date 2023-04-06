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2023
https://1prime.ru/Forex/20230406/840303274.html
Курс доллара поднялся выше 81 рубля впервые за год
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Курс рубля усиливает падение: доллар поднялся уже выше 81 рубля — до очередного максимума с апреля прошлого года, следует из данных Московской биржи. Курс доллара расчетами... ПРАЙМ, 06.04.2023
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 6 апр — ПРАЙМ. Курс рубля усиливает падение: доллар поднялся уже выше 81 рубля — до очередного максимума с апреля прошлого года, следует из данных Московской биржи.
Курс доллара расчетами "завтра" на 13.53 мск подскакивает на 1,19 рубля, до 81,03 рубля, юаня — на 18 копеек, до 11,76 рубля, евро — на 1,20 рубля, до 88,49 рубля.