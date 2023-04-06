МОСКВА, 6 апр — ПРАЙМ. Курс доллара несколько снижается по отношению к евро в ожидании данных о числе заявок на пособие по безработице в США, которое может вырасти за неделю, свидетельствуют данные торгов. Курс доллара поднялся выше 81 рубля впервые за год

По состоянию на 13.39 мск курс евро к доллару растет до 1,0906 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,0903 доллара, курс доллара к иене — до 131,38 иены со 131,31 иены. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) увеличивается на 0,07%, до 101,93 пункта.

Аналитики полагают, что число первичных заявок на пособие по безработице в стране за неделю по 1 апреля выросло на 2 тысячи, до 200 тысяч заявок. Данные будут опубликованы сегодня.

А в пятницу ожидается выход данных об уровне безработице в США. Эксперты считают, что мартовский показатель остался на уровне февраля в 3,6%.