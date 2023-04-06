МОСКВА, 6 апр — ПРАЙМ. Британский фунт в четверг колеблется чуть ниже максимума за 10 месяцев, тогда как инвесторы ждут выхода в пятницу ключевого отчета по занятости в США. ВВП Великобритании вырос в четвертом квартале

На момент написания статьи пара фунт/доллар США торговалась почти без изменений, по 1,246, достигнув во вторник самого высокого уровня с июня 1,253.

Торги на рынках в целом проходят сдержанно перед публикацией в пятницу отчета по числу рабочих мест вне сельского хозяйства США.

Этот отчет будет ключевым фактором для Федеральной резервной системы при принятии решения о процентных ставках, а также он может вызвать волатильность на рынках.

"Сегодня на рынках наблюдается кажущееся спокойствие в отсутствие каких-либо важных данных", — отмечает Саймон Харви, аналитик Monex Europe.

"Котировки, вероятно, будет определяться ожиданиями в отношении завтрашнего отчета по занятости", — добавляет он.

Рынок труда США сохраняет силу, оказывая давление на ФРС в сторону повышения ставок в рамках борьбы с инфляцией. Тем не менее аналитики ожидают, что в марте число рабочих мест вне сельского хозяйства выросло на 215 000 после роста на 265 000 в феврале.

Пара евро/фунт также торговалась почти без изменений, по 0,8751.

Фунту удалось сильно вырасти после падения до рекордного минимума 1,033 доллара в сентябре, когда был представлен катастрофический "мини-бюджет" премьер-министра Лиз Трасс.

Укрепление экономики после падения цен на энергоносители оказывает поддержку фунту. Свою роль сыграло и недавнее падение доллара, так как инвесторы опасались последствий краха Silicon Valley Bank и Signature Bank для экономики США.

Так как инфляция в феврале подскочила до 10,4%, инвесторы в целом считают, что Банк Англии продолжит повышать процентные ставки. В отношении ФРС у них остается больше сомнений.

Ожидания в отношении повышения процентных ставок помогают фунту.

Ранее в четверг отчет Halifax показал, что цены на жилье в Великобритании растут уже третий месяц подряд. Однако отдельные данные указывают на то, что строительство жилья в прошлом месяце сокращалось самыми быстрыми темпами с мая 2020 года.

Индекс доллара США, который отражает курс американской валюты против корзины из шести других основных валют, вырос на 0,07%, до 101,94. В начале марта он достиг самого высокого уровня за три месяца 105,88.