МОСКВА, 6 апр — ПРАЙМ. Сейчас не стоит ожидать скачка курса доллара до 100 рублей и выше, однако, если это произойдет, то имеет смысл продать их, в рамках фиксации прибыли, следует из ответов экспертов в ходе онлайн-конференции компании "Финам" на тему: "Валютный рынок: рубль играет не по правилам". Экономист раскрыл, кто направил рубль в “контролируемое пике”

В недавно начавшемся апреле рубль ставит рекорды по темпам ослабления. Так, курс доллара за четыре торговые сессии текущего месяца уже максимально подскакивал на 3,44 рубля (+4,43%) до 81,04 рубля — максимума с апреля прошлого года. При этом цена нефти марки Brent за этот же период максимально росла на 8,36% до 86,44 доллара за баррель.

Уже в текущем курсе 80+ рублей за доллар есть значительная перепроданность нацвалюты РФ, считает Михаил Зельцер из "БКС Мир инвестиций". "Ожидаем, что такие отметки продержатся недолго, и рубль начнет восстанавливаться ко всем инвалютам. Поэтому прогноз в 100 рублей за доллар с фундаментальной точки зрения не рассматриваем, но иррациональность поведения присутствует и волатильность может в моменте приводить к значительным отклонениям от справедливых уровней, но это уже — вопрос спекуляций", — рассуждает он.

"По такому курсу, если вообще он будет, необходимо будет все (доллары – ред.) продать и оставить российские рубли и, возможно — китайские юани, ну как минимум на тот случай, если вы соберетесь посмотреть цветение сакуры с Великой Китайской Стены. Это крайне живописно…", — советует Роман Блинов из ИК "Русс-инвест".

"В ближайшее время паника должна пройти, ожидаем стабилизацию и восстановление нацвалюты РФ, по крайней мере, доллар вряд ли надолго задержится выше 80 рублей", — добавляет Зельцер. Раскрыто, почему подорвать господство доллара на деле не так просто

Между тем, государство может вмешаться в процесс курсообразования, считает Дмитрий Донецкий из ИФК "Солид". "Например, можно вновь принудительно обязать экспортеров продавать валютную выручку, или ограничить вывод денежных средств за рубеж. Это — не считая влияния на банки и их валютную позицию. В случае приближения к 90 рублям за доллар, возможны определённые меры, чтобы купировать рост инфляции, возникающий из-за ослабления курса", — добавляет он.

"Впрочем, технический анализ предсказывает будущее снижение курса рубля: валютная пара доллар-рубль всегда возвращалась к тем максимумам, которые она однажды показывала во время локальных взлетов. На это может уйти год-два-три, но то, что курс доллара вернется к 120 рублям (исторический максимум был зафиксирован на Московской бирже 10 марта на отметке 121,53 рубля – ред.) почти нет сомнений", — резюмирует Александр Потавин из ФГ "Финам".