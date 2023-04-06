МОСКВА, 6 апр — ПРАЙМ, Дмитрий Майоров. Рубль в ходе четверга ощутимо упал, в очередной раз обновив минимумы почти за год, после чего пытается стабилизироваться, следует из данных торгов. Рубль по итогам торгов среды продолжил снижение к доллару, юаню и евро

Курс доллара расчетами "завтра" на 16.36 мск рос на 1,08 рубля, до 80,91 рубля, евро — на 1,01 рубля, до 88,30 рубля, юаня – на 16 копеек, до 11,74 рубля свидетельствуют данные Московской биржи.

Объем торгов юанями составлял 93,6 миллиарда рублей против 39,4 миллиарда по евро и 87,4 миллиарда по доллару.

Доллар при этом рос к рублю на 1,3%, юань – тоже на 1,3%, евро — на 1,2%.

Доллар, евро и юань обновили в четверг максимумы с апреля 2022 года на отметках: 81,12 рубля за американскую валюту, 88,70 рубля – за европейскую и 11,78 рубля – за китайскую.

РУБЛЬ ПОД ДАВЛЕНИЕМ

Российская валюта днем пытается стабилизироваться после ощутимого падения, которое привело к обновлению им минимумов почти за год.

"Давление на рубль продолжают оказывать долгосрочные фундаментальные драйверы, эффект которых в полной мере не отражен в курсе национальной валюты. Это большой дефицит бюджета, вызванный в том числе сокращением экспортной выручки из-за санкций, добровольного уменьшения Россией добычи нефти, а также геополитического дисконта на поставляемую из страны продукцию", — комментирует Дмитрий Бабин из "БКС Мир инвестиций".

"Все это ухудшает ситуацию с платежным балансом, снижая предложение на внутреннем рынке иностранной валюты. В то же время спрос на нее увеличивается по мере наращивания объема импорта, который уже восстановился до уровней двух-трехлетней давности", — добавляет он.

Между тем, активный рост курсов инвалют локально насыщается. Видимо, игроки рынка обращают внимание на начинающиеся словесные интервенции высокопоставленных чиновников. Так, министр финансов России Антон Силуанов заявил, что цены на энергоносители выросли, это значит, что будет приток валюты, и курс рубля будет иметь тенденцию к укреплению.

ПРОГНОЗЫ

Текущее ослабление рубля пока не побуждает ЦБ РФ к каким-либо заявлениям, отмечает Андрей Кочетков из компании "Открытие инвестиции".

"Однако столь слабый рубль неизбежно скажется на темпах инфляции, с которой борется центробанк. Поэтому сложно определить какую-либо границу текущего движения, если отсутствует реакция ответственных учреждений. Объемы чуть выросли относительно предыдущего дня, но вряд ли их можно назвать сигнальными, или разворотными", — полагает он.

Власти на данный момент не сигнализируют об обеспокоенности ослаблением рубля, а более низкий его курс выгоден для компаний-экспортеров, что по сути открывает перед российской валютой новые горизонты снижения, считает Елена Кожухова из ИК "Велес Капитал".

"Текущий слабый курс представляет угрозу главным образом для покупательской способности населения из-за инфляции. ЦБ РФ при этом ранее уже дал сигналы в пользу возможного повышения процентной ставки на ближайших заседаниях, но возможное ужесточение политики при прочих равных если и произойдет, то лишь в конце месяца (28 апреля): до этого момента рубль может еще опуститься", — говорит она.

"С технической точки зрения после сопротивления 81 рубль за доллар следующими являются отметки 82,8 рубля и 85 рублей", — добавляет она.