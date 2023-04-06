МОСКВА, 6 апр — ПРАЙМ. Курс евро на Московской бирже преодолел отметку 89 рублей, впервые почти за год, следует из данных торгов. Рубль обновил годовые минимумы и пытается стабилизироваться

К 18.05 мск курс евро подскакивает на 1,64 рубля, до 88,93 рубля.

Минутами ранее курс европейской валюты поднялся выше отметки в 89 рублей, максимально повышаясь до 89,05 рубля.

Курс доллара в то же время поднимается на 1,32 рубля, до 81,16 рубля, юаня – на 20 копеек, до 11,77 рубля.