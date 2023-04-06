2023-04-06T18:05:00+03:00
2023-04-06T18:13:02+03:00
2023-04-06T18:05:00+03:00
2023
https://1prime.ru/Forex/20230406/840306965.html
Курс евро превысил 89 рублей впервые с апреля прошлого года
Валюта
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Курс евро на Московской бирже преодолел отметку 89 рублей, впервые почти за год, следует из данных торгов. К 18.05 мск курс евро подскакивает на 1,64 рубля, до 88,93 рубля... ПРАЙМ, 06.04.2023
валюта, рынки, новости, торги, мосбиржа, курсы валют
https://cdnn.1prime.ru/images/83317/88/833178812.jpg
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83317/88/833178812.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/83317/88/833178811.jpg
1920
1080
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83317/88/833178811.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/83317/87/833178799.jpg
1920
1920
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83317/87/833178799.jpg
https://1prime.ru/Forex/20230406/840305820.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 6 апр — ПРАЙМ. Курс евро на Московской бирже преодолел отметку 89 рублей, впервые почти за год, следует из данных торгов.
К 18.05 мск курс евро подскакивает на 1,64 рубля, до 88,93 рубля.
Минутами ранее курс европейской валюты поднялся выше отметки в 89 рублей, максимально повышаясь до 89,05 рубля.
Курс доллара в то же время поднимается на 1,32 рубля, до 81,16 рубля, юаня – на 20 копеек, до 11,77 рубля.