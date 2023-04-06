МОСКВА, 6 апр — ПРАЙМ, Иван Таскин. Рубль существенно снизился к доллару, юаню и евро по итогам торгов четверга, продолжив слабеть уже пятую торговую сессию подряд на фоне усилившегося оттока валюты из страны, а также анонсированного Минфином снижения объема продаж юаней в рамках бюджетного правила, следует из данных торгов на Московской бирже и комментариев аналитиков. Курс евро превысил 89 рублей впервые с апреля прошлого года

Курс доллара расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) вырос на 1,54 рубля, до 81,38 рубля, юаня – на 22 копейки, до 11,8 рубля, евро – на 1,86 рубля, до 89,15 рубля.

Объем торгов юанем составил 106,01 миллиарда рублей против 95,24 миллиарда по доллару и 42,97 миллиарда по евро.

Июньский фьючерс на нефть марки Brent к 19.35 мск дешевел на 0,15%, до 84,86 доллара за баррель.

РУБЛЬ НЕ МОЖЕТ НАЙТИ ТОЧКУ ОПОРЫ

"Рубль находится под давлением целого набора негативных факторов. Минфин с пятницы снизит продажи юаней в рамках бюджетного правила в 1,5 раза. Нельзя сказать, что это определяющий фактор для российской валюты, однако он указывает на отсутствие озабоченности властей относительно текущих темпов ослабления рубля", — говорит Владимир Евстифеев из банка "Зенит".

Он также отмечает, что в пользу ослабления отечественной валюты играет вывод капитала нерезидентами в рамках одобрения правительством продажи их долей в совместных проектах в России. Кроме того, по мнению эксперта, в условиях невысоких объемов торгов даже относительно небольшие объемы покупки валют вызывают заметное движение их курсов.

Александр Бахтин из "БКС Мир инвестиций" напоминает, что рубль находится под давлением ухудшившихся показателей торгового баланса и бюджетного дефицита. Что касается вывода капитала нерезидентами, эксперт считает наиболее значимым событием выход корпорации Shell из проекта "Сахалин-2", который может привести к оттоку из России порядка одного миллиарда долларов.

"Российская валюта продолжает обновлять минимумы с апреля 2022 года в отсутствие позитивных фундаментальных факторов, а также на фоне высокого спроса на иностранную валюту и ограниченного её предложения в РФ, что усиливает риски дальнейшего ослабления", — резюмирует аналитик ИК "Велес Капитал" Елена Кожухова.

ПРОГНОЗЫ

"В пятницу риски дальнейшего роста курса доллара в сторону 82 рублей сохранятся, но выросшие относительно марта цены на нефть, вероятно, еще смогут поддержать укрепление рубля в более долгосрочной перспективе", — считает Виктор Григорьев из банка "Санкт-Петербург".

По мнению Бахтина, курс доллара не продержится долго выше отметки в 80 рублей и вскоре может отступить от этого уровня. В пользу этого, как отмечает эксперт, свидетельствуют данные об улучшении ситуации с нефтегазовыми доходами, озвученные накануне Минфином. "По нашим оценкам, в пятницу курс доллара может двигаться в пределах 79,5-81,5 рубля", — дополняет он.

"Наши ориентиры для курса рубля к доллару, евро и юаню на предстоящую сессию: 79–82 рубля, 87–89 рублей и 11,5–12 рублей", — заключает ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова.