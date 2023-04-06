МОСКВА, 6 апр — ПРАЙМ. Курс евро повышается по отношению к доллару после публикации экономических статистик в Германии и США, свидетельствуют данные торгов. Доллар дешевеет к евро перед выходом данных по США

По состоянию на 19.37 мск курс евро к доллару растёт до 1,0935 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,0903 доллара, курс доллара к иене — до 131,59 иены со 131,31 иены. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) снижается на 0,06%, до 101,78 пункта.

Евро дорожает к доллару, доллар — к иене после публикации экономических данных. В четверг статистика показала, что объем промышленного производства в Германии с учетом сезонных колебаний в феврале увеличился на 2% в месячном выражении после роста в январе на 3,7%, в то время как аналитики ожидали роста лишь на 0,1% в месячном выражении.

Статданные из США были чуть менее однозначными. Министерство труда страны сообщило, что число первичных заявок на пособие по безработице в стране за неделю, завершившуюся 1 апреля, уменьшилось на 18 тысяч с показателя предыдущей недели, однако последний был пересмотрен: по обновленным данным, количество первичных заявок в предшествующую неделю составило 246 тысяч, а не 198 тысяч, как было заявлено изначально. Этот пересмотр соответствует тенденции других недавних экономических показателей, демонстрирующих замедление экономического роста в США.