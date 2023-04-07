МОСКВА, 7 апр — ПРАЙМ. Курс рубля в начале торгов снижается: курс американской валюты к текущему моменту повышается до 81,62 рубля, китайской — до 11,87 рубля, европейской – до 89,35 рубля, следует из данных Московской биржи. Рубль в четверг снижался пятую сессию подряд

Курс доллара расчетами "завтра" на 7.05 мск увеличивается на 24 копейки, до 81,62 рубля, юаня — на 7 копеек, до 11,87 рубля, евро — на 20 копеек, до 89,35 рубля.