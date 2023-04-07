МОСКВА, 7 апр — ПРАЙМ. Рубль усиливает снижение на утренней торговой сессии: курс доллара поднялся выше 82 рублей – очередного максимума почти за год, следует из данных Московской биржи. Доллар и юань выросли к рублю

Курс доллара расчетами "завтра" на 7.25 мск растёт на 71 копейку, до 82,08 рубля, юаня — на 13 копеек, до 11,93 рубля, евро — на 63 копейки, до 89,78 рубля.