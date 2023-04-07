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2023
https://1prime.ru/Forex/20230407/840311509.html
Курс доллара на Мосбирже впервые с апреля 2022 года превысил 82 рубля
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Рубль усиливает снижение на утренней торговой сессии: курс доллара поднялся выше 82 рублей – очередного максимума почти за год, следует из данных Московской биржи. Курс доллара... ПРАЙМ, 07.04.2023
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 7 апр — ПРАЙМ. Рубль усиливает снижение на утренней торговой сессии: курс доллара поднялся выше 82 рублей – очередного максимума почти за год, следует из данных Московской биржи.
Курс доллара расчетами "завтра" на 7.25 мск растёт на 71 копейку, до 82,08 рубля, юаня — на 13 копеек, до 11,93 рубля, евро — на 63 копейки, до 89,78 рубля.