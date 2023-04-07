МОСКВА, 7 апр — ПРАЙМ. Рубль остается под ощутимым давлением: курс евро на низколиквидной утренней валютной торговой сессии поднялся до 90 рублей — очередного максимума почти за год, следует из данных Московской биржи. Евро дорожает к доллару после выхода экономических статданных

Курс евро расчетами "завтра" на 7.46 мск растёт на 84 копейки, до 89,99 рубля, юаня — на 13 копеек, до 11,93 рубля, доллара — на 78 копеек, до 82,16 рубля.

Минутами ранее курс евро повышался ровно до 90 рублей — нового максимума с апреля прошлого года.