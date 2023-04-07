МОСКВА, 7 апр — ПРАЙМ. Курс доллара в пятницу утром растет по отношению к евро и снижается к иене, инвесторы ждут статистики занятости в США, свидетельствуют данные торгов. Курс евро поднялся до 90 рублей впервые за год

По состоянию на 8.14 мск курс евро к доллару снижается до 1,0915 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,0920 доллара, курс доллара к иене — до 131,68 иены со 131,76 иены. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) увеличивается на 0,1%, до 101,92 пункта.

Рынки находятся в ожидании макростатистики. Аналитики полагают, что безработица в США в марте осталась на уровне февраля в 3,6%, а число занятых в несельскохозяйственных отраслях экономики увеличилось на 239 тысяч.

Статистика может дать трейдерам больше понимания относительно дальнейших действий Федрезерва США. По данным CME Group, примерно половина аналитиков ждут сохранения учетной ставки на текущем уровне, другая половина прогнозирует ее повышение на 0,25 процентного пункта.