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2023
https://1prime.ru/Forex/20230407/840312998.html
Курс юаня превысил 12 рублей впервые с апреля 2022 года
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Рубль торгуется в ощутимом минусе: курс юаня на утренней торговой валютной сессии поднялся выше 12 рублей — максимума почти за год, следует из данных Московской биржи. Курс юаня... ПРАЙМ, 07.04.2023
валюта, рынки, новости, мосбиржа, торги, валюты, юань, рубль
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 7 апр — ПРАЙМ. Рубль торгуется в ощутимом минусе: курс юаня на утренней торговой валютной сессии поднялся выше 12 рублей — максимума почти за год, следует из данных Московской биржи.
Курс юаня расчетами "завтра" на 9.10 мск растет на 17 копеек, до 11,97 рубля, евро — на 98 копеек, до 90,13 рубля, доллара — на 97 копеек, до 82,35 рубля.
Минутами ранее курс юаня достигал 12,01 рубля — максимума с апреля прошлого года.