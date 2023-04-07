МОСКВА, 7 апр — ПРАЙМ. Рубль торгуется в ощутимом минусе: курс юаня на утренней торговой валютной сессии поднялся выше 12 рублей — максимума почти за год, следует из данных Московской биржи. Апрельская магия не сработала для рубля

Курс юаня расчетами "завтра" на 9.10 мск растет на 17 копеек, до 11,97 рубля, евро — на 98 копеек, до 90,13 рубля, доллара — на 97 копеек, до 82,35 рубля.

Минутами ранее курс юаня достигал 12,01 рубля — максимума с апреля прошлого года.