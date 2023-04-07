МОСКВА, 7 апр — ПРАЙМ. Гипотетическая "цель" роста на Московской бирже до круглой отметки 100 рублей за евро пока преждевременна, несмотря на ослабление рубля в последние дни, прокомментировал РИА Новости инвестиционный стратег компании "Арикапитал" Сергей Суверов. Апрельская магия не сработала для рубля

В пятницу ощутимое падение курса рубля на Московской бирже и обновление им минимумов почти за год продолжилось. В частности, курс евро подскакивал до 90,55 рубля (+1,4 рубля к предыдущему закрытию).

"Факторы давления на рубль остаются прежними – в виде сильного оттока капитала… В таких условиях среднесрочный тренд на ослабление рубля сохраняется, однако он уже сильно перепродан и вероятна его коррекция вверх. Ближайшим сопротивление росту доллара является отметка 85 рублей, что дает по кросс-курсу для евро соответствующий уровень в районе 93 рублей. Таким образом, говорить о цели роста евро в 100 рублей пока преждевременно", — считает Суверов.

"При этом финансовые власти, в частности, ЦБ РФ, пока не вмешивается в процесс быстрого ослабления рубля. Впрочем, регулятор заявляет, что его цель – таргетирование инфляции. Однако падение рубля создает предпосылки для роста цен", — также замечает эксперт.