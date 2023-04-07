МОСКВА, 7 апр — ПРАЙМ. Объем операций Банка России по продаже юаней на внутреннем рынке с расчетами 6 апреля составил 11 миллиардов рублей, следует из данных на сайте регулятора. Курс юаня превысил 12 рублей впервые с апреля 2022 года

Для этих операций используются сделки с расчетами "завтра", то есть на следующий торговый день. Расчеты по сделкам 5 апреля не проводились: биржи Китая и Гонконга были закрыты в связи с выходным днем.

ЦБ РФ с 13 января возобновил валютные операции в интересах Минфина в рамках бюджетного правила. Причем теперь в этих целях покупать или продавать будут только юани.

Как сообщал Минфин, в период с 7 марта по 6 апреля это будут продажи валюты — суммарно на 119,8 миллиарда рублей, примерно по 5,4 миллиарда в день.