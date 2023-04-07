МОСКВА, 7 апр — ПРАЙМ. Курс рубля ощутимо падает шестую торговую сессию подряд против доллара и юаня и пятую – к евро, продолжая обновлять минимумы с апреля прошлого года, следует из данных торгов. Инвестстратег объяснил, почему сейчас рано говорить о евро по 100 рублей

Курс доллара расчетами "завтра" на 12.16 мск подскакивает на 1,33 рубля, до 82,71 рубля, евро — на 1,25 рубля, до 90,40 рубля, юаня — на 21 копейку, до 12,01 рубля, следует из данных Московской биржи.

Российская валюта обновила минимумы с апреля прошлого года. Так доллар максимально дорожал до 82,73 рубля, юаня – до 12,012 рубля, евро – до 90,95 рубля.

Никаких фундаментальных экономических или политических причин для такого мощного обесценивания рубля нет, полагает Алексей Антонов из компании "Алор брокер". Вероятно, кто-то из крупных игроков скупает валюту для нерезидентов, которым разрешено продать свой российский бизнес и вывести валюту к себе домой, поясняет он. Апрельская магия не сработала для рубля

"Сыграли свою роль и спекулянты: у многих "сорвало стопы" при уходе курса выше 80 рублей, а потом и выше 80-81,5 рубля за доллар, и они вынуждены были покупать валюту для минимизации убытков. Не исключено, что в пятницу появятся сигналы Банка России, чтобы сбить панику. Если же курс в ближайшее время не откатит до "справедливых" 70-75 рублей за доллар, то высока вероятность того, что регулятор начнет повышать ставку. Обесценивание рубля не останется безнаказанным для инфляции", — говорит Антонов.

При продолжении роста курса доллара в ходе торгов пятницы открывается потенциал выхода к 85 рублям, считает Егор Жильников из Промсвязьбанка. "Мы рассчитываем, что давление на рубль ослабнет к налоговому периоду апреля, что позволит доллару вернуться к отметке 80 рублей", — заключает он.