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2023
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Курс доллара поднялся выше 83 рублей, евро превысил 91 рубль
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Рубль усиливает падение: курс доллара уже поднялся выше 83 рублей — очередного максимума с апреля прошлого года. Курс доллара расчетами "завтра" на 12.39 мск подскакивает на 1,65... ПРАЙМ, 07.04.2023
валюта, рынки, новости, торги, рубль, доллар, мосбиржа, валюты
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 7 апр — ПРАЙМ. Рубль усиливает падение: курс доллара уже поднялся выше 83 рублей — очередного максимума с апреля прошлого года.
Курс доллара расчетами "завтра" на 12.39 мск подскакивает на 1,65 рубля, до 83,03 рубля, следует из данных Московской биржи.
В то же время евро поднимается до 91,01 рубля – впервые с 6 апреля прошлого года.
Курс юаня растет на 29 копеек, до 12,09 рубля.