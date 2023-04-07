МОСКВА, 7 апр — ПРАЙМ. Рубль усиливает падение: курс доллара уже поднялся выше 83 рублей — очередного максимума с апреля прошлого года. Инвестстратег объяснил, почему сейчас рано говорить о евро по 100 рублей

Курс доллара расчетами "завтра" на 12.39 мск подскакивает на 1,65 рубля, до 83,03 рубля, следует из данных Московской биржи.

В то же время евро поднимается до 91,01 рубля – впервые с 6 апреля прошлого года.

Курс юаня растет на 29 копеек, до 12,09 рубля.