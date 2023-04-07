Доллар растет против евро перед выходом статистики
Курс доллара вырос до 1,0918 за евро перед выходом данных по американскому рынку труда
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МОСКВА, 7 апр — ПРАЙМ. Курс доллара в пятницу днем растет по отношению к евро в преддверии публикации данных с рынка труда США, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 13.39 мск курс евро к доллару снижается до 1,0918 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,0920 доллара, курс доллара к иене — до 131,62 иены со 131,76 иены. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) увеличивается на 0,1%, до 101,93 пункта.
Аналитики полагают, что безработица в США в марте осталась на уровне февраля в 3,6%, а число занятых в несельскохозяйственных отраслях экономики увеличилось на 239 тысяч.
Затем ожидаются данные о потребительских ценах в США. Все эти данные могут повлиять на дальнейшие действия Федеральной резервной системы США.
https://1prime.ru/Forex/20230407/840315940.html
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