МОСКВА, 7 апр — ПРАЙМ. Курс доллара в пятницу днем растет по отношению к евро в преддверии публикации данных с рынка труда США, свидетельствуют данные торгов. Курс доллара поднялся выше 83 рублей, евро превысил 91 рубль

По состоянию на 13.39 мск курс евро к доллару снижается до 1,0918 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,0920 доллара, курс доллара к иене — до 131,62 иены со 131,76 иены. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) увеличивается на 0,1%, до 101,93 пункта.

Аналитики полагают, что безработица в США в марте осталась на уровне февраля в 3,6%, а число занятых в несельскохозяйственных отраслях экономики увеличилось на 239 тысяч.

Затем ожидаются данные о потребительских ценах в США. Все эти данные могут повлиять на дальнейшие действия Федеральной резервной системы США.