МОСКВА, 7 апр — ПРАЙМ. Курс рубля развернулся вверх и почти компенсировал провал первой половины торгового дня, вернув себе около 2 рублей к доллару, который максимально взлетал в пятницу до 83,50 рубля следует из данных Московской биржи. Курс доллара поднялся выше 81 рубля впервые за год

Курс доллара расчетами "завтра" на 14.23 мск повышается на 21 копейку, до 81,59 рубля, евро — на 10 копеек, до 89,25 рубля, юаня – на 5 копеек, до 11,85 рубля.

Доллар, евро и юань обновили в пятницу максимумы с апреля прошлого года на отметках: 83,50 рубля за американскую валюту, 91,32 рубля – за европейскую и 12,14 рубля – за китайскую.