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Курс рубля развернулся вверх и почти компенсировал провал первой половины торгового дня, вернув себе около 2 рублей к доллару, который максимально взлетал в пятницу до 83,50 рубля... ПРАЙМ, 07.04.2023
валюта, рынки, новости, россия, рубль, курс валют
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 7 апр — ПРАЙМ. Курс рубля развернулся вверх и почти компенсировал провал первой половины торгового дня, вернув себе около 2 рублей к доллару, который максимально взлетал в пятницу до 83,50 рубля следует из данных Московской биржи.
Курс доллара расчетами "завтра" на 14.23 мск повышается на 21 копейку, до 81,59 рубля, евро — на 10 копеек, до 89,25 рубля, юаня – на 5 копеек, до 11,85 рубля.
Доллар, евро и юань обновили в пятницу максимумы с апреля прошлого года на отметках: 83,50 рубля за американскую валюту, 91,32 рубля – за европейскую и 12,14 рубля – за китайскую.