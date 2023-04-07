МОСКВА, 7 апр — ПРАЙМ. Доллар США укрепился в пятницу после выхода отчета, показавшего рост числа рабочих мест в крупнейшей экономике мира в марте. Это предполагает, что Федеральная резервная система США в мае может вновь повысить процентные ставки. Доллар растет против евро перед выходом статистики

После выхода отчета индекс доллара вырос на 0,3%, до 102,16. Пара доллар США/японская иена торговалась с повышением на 0,4%, по 132,21, а пара евро/доллар США — с понижением на 0,2%, по 1,0894.