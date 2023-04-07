МОСКВА, 7 апр — ПРАЙМ. Курс доллара в ближайшее время стабилизируется в интервале 80-85 рублей, при этом возможный вывод капитала, о котором заговорили на фоне новостей о Shell в контексте проекта "Сахалин-2", является фактором риска, прокомментировала РИА Новости главный аналитик Альфа-Банка Наталия Орлова. Инвестстратег объяснил, почему сейчас рано говорить о евро по 100 рублей

Доллар, евро и юань обновили в первой половине торговой сессии пятницы максимумы с апреля прошлого года на отметках: 83,50 рубля за американскую валюту, 91,32 рубля – за европейскую и 12,14 рубля – за китайскую. При этом в пятницу они подскакивали максимально на 2,3-3,5%. Однако днем весь рост был ими растерян, и курсы падали ниже закрытия четверга: до 80,81 рубля за американскую валюту, 88,39 рубля – за европейскую и 11,73 рубля – за китайскую.

"Я ожидаю что курс стабилизируется в интервале 80-85 рублей за доллар в ближайшее время, хотя быстрое движение в последние дни вызывает беспокойство по поводу ликвидности рынка. Новость по сделке Shell, безусловно, сыграла роль в движение курса, но все-таки вопрос не в одной сделке, а в том, что за ней могут последовать другие подобные, это является фактором риска", — поясняет эксперт.

Ранее газета "Коммерсант" со ссылкой на источники написала, что власти РФ разрешат перечислить на зарубежный счет Shell всю сумму почти в 95 миллиардов рублей за долю компании в "Сахалине-2", а также — возможно, часть нераспределенных дивидендов за 2021 год за вычетом затрат на покрытие выявленных "недостатков".

Во вторник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отказался комментировать вопрос, давал ли президент РФ Владимир Путин согласие на перечисление на зарубежный счет Shell денег за долю в проекте "Сахалин-2" и пояснил, что в Кремле никогда не комментируют деловые переписки.