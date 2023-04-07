МОСКВА, 7 апр — ПРАЙМ. Основной объем покупок валюты для недружественных нерезидентов, продающих российский бизнес, на данный момент уже прошел, о чем свидетельствует разворот в пятницу курса рубля вверх после нескольких дней ощутимого падения, прокомментировал РИА Новости старший экономист инвестиционного банка "Синара" Сергей Коныгин. Рубль перешел к росту

Доллар, евро и юань обновили в первой половине торговой сессии пятницы максимумы с апреля прошлого года на отметках: 83,5 рубля за американскую валюту, 91,32 рубля – за европейскую и 12,14 рубля – за китайскую. При этом в пятницу они подскакивали максимально на 2,3-3,5%, а с начала месяца — на 7,6%. Однако затем весь дневной рост был ими растерян, и курсы падали ниже закрытия четверга: до 80,74 рубля за американскую валюту, 88,25 рубля – за европейскую и 11,73 рубля – за китайскую.

"Количество выданных разрешений на выкуп бизнеса у недружественных нерезидентов не раскрывается, как и их объем, сроки и так далее. Вероятно, что поток одобренных заявок превышает только один проект Shell. Судя по объемам на рынке, суммы превышают несколько миллиардов долларов", — рассуждает эксперт.

"Однако, судя по сегодняшним торгам, когда после провала мы видим рост курса рубля, объем этих операций на данный момент в большей степени уже прошел", — резюмирует он.

Ранее газета "Коммерсант" со ссылкой на источники писала, что власти РФ разрешат перечислить на зарубежный счет Shell всю сумму почти в 95 миллиардов рублей за долю компании в "Сахалине-2", а также, возможно, часть нераспределенных дивидендов за 2021 год за вычетом затрат на покрытие выявленных "недостатков".

Во вторник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отказался комментировать вопрос, давал ли президент РФ Владимир Путин согласие на перечисление на зарубежный счет Shell денег за долю в проекте "Сахалин-2" и пояснил, что в Кремле никогда не комментируют деловые переписки.