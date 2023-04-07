МОСКВА, 7 апр — ПРАЙМ. Рубль по итогам торгов недели упал к доллару и юаню. По итогам пятницы отечественная валюта укрепилась к американской и немного ослабла к китайской. Юань "закрыл торги" на отметке 11,81 рубля, доллар – 81,13 рубля. Рубль перешел к росту

Курс доллара расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) снизился за день на 25 копеек, до 81,13 рубля, юаня – вырос на 1 копейку, до 11,81, курс евро снизился на 24 копейки, до 88, 91 рубля.

Доллар за неделю повысился на 3,53 рубля, юань – на 53 копейки, евро – на 4,7 рубля.