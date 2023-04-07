МОСКВА, 7 апр — ПРАЙМ, Иван Таскин. Рубль по итогам торгов пятницы несколько укрепился к европейской и американской валютам, но закончил неделю заметным падением по отношению к доллару, юаню и евро, следует из данных торгов на Московской бирже. Рубль перешел к росту

Курс доллара расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) снизился за день на 25 копеек, до 81,13 рубля, юаня – вырос на 1 копейку, до 11,81 рубля, курс евро снизился на 24 копейки, до 88,91 рубля. Доллар за неделю повысился на 3,53 рубля, юань – на 53 копейки, евро – на 4,7 рубля.

Объем торгов юанем составил 168,32 миллиарда рублей против 146,02 миллиарда по доллару и 63,68 миллиарда по евро.

РУБЛЬ СЛАБ НА ФОНЕ ОТТОКА КАПИТАЛА

"Текущее ослабление рубля, по нашему мнению, носит временный характер. Оно связано, в первую очередь, с оттоками капитала в моменте — что-то похожее мы уже наблюдали во второй половине декабря. Кроме того, за последнюю неделю ожидания того, что ФРС США все же продолжит повышать ставку, усилились. Это также укрепляет доллар по отношению к другим валютам", — говорит кредитный аналитик "Тинькофф Инвестиции" Михаил Иванов.

Евгений Линчик из УК "Первая" среди краткосрочных негативных для отечественной валюты факторов выделяет новости СМИ о разрешении компании Shell вывести средства из России после продажи своих активов внутри страны, а также спрос на валюту со стороны банковского сектора, который восстанавливал валютную позицию после выплаты по еврооблигациям.

Фундаментальным фактором, вызвавшим ослаблением рубля на этой неделе, эксперт считает снижающийся профицит торгового баланса России.

"По ходу торгов пятницы падение рубля достигало порядка 2%, при этом доллар впервые с апреля 2022 года поднимался выше 83 рублей, евро – выше 91 рубля, а юань – выше 12 рублей… Вербальную поддержку рублю, очевидно, оказали комментарии министра финансов РФ Антона Силуанова о возможном укреплении курса рубля в связи с увеличением цен на российские энергоносители", — отмечает аналитик ИК "Велес Капитал" Елена Кожухова.

ПРОГНОЗЫ

Иванов ожидает, что в ближайшие недели рубль начнет укрепляться до уровней около 78 рублей за доллар.

Денис Буйволов из "БКС Мир инвестиций" полагает, что на фоне сохранения цен на нефть в районе 85 долларов за баррель сорта Brent, сокращения бюджетного дефицита и улучшения ситуации с экспортной выручкой курс доллара на следующей неделе будет находиться в диапазоне 78-81 рубль.

"Наши ориентиры для курса рубля к доллару, евро и юаню на торги 10 апреля: 80–82 рубля, 89–91 рубль и 11,6–12,1 рубля соответственно", — заключает ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова.