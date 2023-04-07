МОСКВА, 7 апр — ПРАЙМ. Курс доллара в пятницу вечером растет по отношению к евро и иене после публикации экономической статистики по США, свидетельствуют данные торгов. Инвесторы оценивают показатели по рынку труда страны. Доллар и юань выросли за неделю

По состоянию на 20.51 мск курс евро к доллару снижается до 1,0909 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,092 доллара, курс доллара к иене растет до 132,19 иены со 131,76 иены. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) увеличивается на 0,24%, до 102,06 пункта.

Американская валюта укрепляется после выхода статданных по безработице в стране. Выпущенные в пятницу данные продемонстрировали неожиданное снижение показателя в марте до 3,5% с 3,6% месяцем ранее; аналитики ожидали, что он сохранится на том же уровне.

Также были опубликованы данные по числу рабочих мест в несельскохозяйственных отраслях экономики страны, которые оказались чуть хуже ожиданий. Статистика показала прирост числа рабочих мест на 236 тысяч, ожидалось увеличение на 239 тысяч.