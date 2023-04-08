Валютные сбережения россиян выросли до 227,8 миллиарда долларов
Валютные сбережения россиян выросли в феврале до 227,8 миллиарда долларов
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МОСКВА, 8 апр — ПРАЙМ. Валютные накопления россиян увеличились в феврале на 0,6% — до 227,8 миллиарда долларов, что стало новым историческим максимумом, следует из расчетов РИА Новости на основе данных ЦБ.
Основной рост обеспечили валютные средства граждан за рубежом — они выросли за месяц на 3,1%, или на 2 миллиарда долларов — до 67,8 миллиарда. При этом темпы роста держатся на этом уровне второй месяц подряд и являются минимальными с мая 2022 года.
Также вырос объем наличной иностранной валюты "на руках" россиян — на 0,9%, или 981 миллион долларов — до рекордных 107,1 миллиарда долларов.
В то же время валютные счета граждан в российских банках продолжили снижаться: в этот раз на 3,1%, или 1,7 миллиарда долларов — до 53 миллиардов.
https://1prime.ru/Forex/20230408/840322849.html
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