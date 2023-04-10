МОСКВА, 10 апр — ПРАЙМ. Курс рубля растёт в понедельник утром: американская валюта дешевеет до 80,97 рубля, китайская — до 11,77 рубля, европейская — до 88,13 рубля, следует из данных Московской биржи. Экономист перечислила товары, которые первыми подорожают при слабом рубле

Курс доллара расчетами "завтра" на 7.07 мск снижается на 16 копеек, до 80,97 рубля, юаня – на 4 копейки, до 11,77 рубля, евро дешевеет на 78 копеек — до 88,13 рубля.

Утренние торги волатильны: на старте торгов курс доллара снижался на 41 копейку, затем переходил к росту, после чего вновь вернулся к снижению; юань на старте торгов дешевел на 2 копейки.