МОСКВА, 10 апр — ПРАЙМ. Рубль после укрепления в самом начале понедельничных торгов перешел к снижению курса: американская валюта дорожает до 81,83 рубля, китайская — до 11,89 рубля, европейская — до 89,28 рубля, следует из данных Московской биржи. Экономист перечислила товары, которые первыми подорожают при слабом рубле

Курс доллара расчетами "завтра" на 7.31 мск поднимается на 70 копеек, до 81,83 рубля, юаня – на 8 копеек, до 11,89 рубля, евро — на 36 копеек, до 89,28 рубля.

В первые полчаса торгов курс доллара колебался в диапазоне 80,72-82,09 рубля, юаня – в районе 11,77-11,93 рубля, евро – 88,12-89,59 рубля.