МОСКВА, 10 апр — ПРАЙМ. Курс евро к доллару в целом стабилен в понедельник утром, а иена дешевеет к американской валюте, свидетельствуют данные торгов. Трейдеры ожидают позднее на неделе важную макростатистику из США, протокол мартовского заседания Федеральной резервной системы (ФРС) и старт очередного сезона отчетности. Задорнов назвал главных "жертв" нового мирового финансового кризиса

По состоянию на 7.55 мск курс евро к доллару растет до 1,0899 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,0897 доллара, курс доллара к иене — до 132,69 иены со 132,13 иены. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) увеличивается на 0,11%, до 102,2 пункта.

В целом валютные котировки меняются слабо, наблюдается лишь заметное снижение стоимости иены к доллару. Японский центробанк продолжает сохранять ультрамягкую монетарную политику, в то время как статистика по рынку труда США в пятницу показала снижение безработицы в стране, что трактуется в пользу нового увеличения ставки ФРС. По данным CME Group, 66% аналитиков закладывают в мае повышение ключевой ставки до 5-5,25% годовых с текущей отметки в 4,75-5%.

На неделе трейдеры ожидают важные события, которые могут дать больше данных о ситуации в экономике и дальнейшей политике центробанков. В среду ожидается публикация годовой инфляции в США за март. Аналитики прогнозируют замедление инфляции до 5,2% с 6% месяцем ранее. Значение может стать самым низким с мая 2021, когда инфляция составляла 5%. В начале 2021 года показатель находился на уровне 1,4%, целевой уровень инфляции составляет 2%. Задорнов рассказал, сколько займет переход мира на расчеты в нацвалютах

В тот же день будет опубликован протокол мартовского заседания Федрезерва. В документе могут содержаться подсказки о состоянии экономики и планах регулятора по ключевой ставке. ФРС с прошлого года начала повышать ключевую ставку для сдерживания инфляции, что усилило опасения по поводу возможной рецессии.

Новый сезон корпоративной отчетности стартует в пятницу, традиционно начинаясь с крупных американских банков, включая JP Morgan Chase, Wells Fargo и Citigroup. Результаты финансовых организаций также могут дать рынкам больше понимания ситуации в экономике.