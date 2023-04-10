МОСКВА, 10 апр — ПРАЙМ. Китайский юань снизился в понедельник, после того как вышедшие в пятницу сильные данные по занятости в американской экономике повысили вероятность дальнейшего ужесточения политики ФРС. Инвесторы ждут выхода данных Китая, которые подадут новые сигналы о состоянии второй по величине экономики мира. Курс доллара слабо меняется к евро

Доллар вырос после выхода данных, показавших высокий темп роста занятости в США в марте и снижение уровня безработицы до 3,5%. Этот отчет просигнализировал об устойчивости рынка труда и о вероятности повышения ключевой ставки ФРС на заседании в мае.

В понедельник доллар продолжил расти, что оказало давление на другие валюты, включая юань.

Перед началом торгов Народный банк Китая установил срединный курс доллара к юаню на уровне 6,8764 против 6,8838 в пятницу. На континентальном рынке пара открылась на 6,8813, а на момент написания статьи торговалась по 6,8768.

Торги в понедельник проходят при низких уровнях ликвидности, так как многие рынки закрыты в связи с празднованием Пасхи. К полудню на континентальной сессии оборот составил 10,2 млрд долларов против обычного объема около 15 млрд долларов.