МОСКВА, 10 апр — ПРАЙМ. В понедельник японская иена снизилась против других основных валют, после того как вышедшие в пятницу данные по занятости США повысили вероятность дальнейшего ужесточения политики ФРС, в то время как центральный банк Японии продолжает удерживать ключевую ставку около нуля. Курс юаня к доллару снизился

В то же время чувствительные к риску валюты Австралии и Новой Зеландии, для которых Китай является ключевым торговым партнером, ослабли под давлением обострения американо-китайских отношений вокруг Тайваня.

Иена снизилась против доллара США на 0,3%, за доллар давали 132,47 иены. В пятницу, после выхода данных, показавших высокий темп роста занятости в американской экономике, японская валюта ослабла на такую же величину.

На сокращенной сессии пятницы доходность 10-летних казначейских облигаций США выросла до 3,413%. На торгах в понедельник в Токио она оставалась на повышенном уровне 3,3776%.

Многие рынки в Азии и в Европе в понедельник закрыты в связи с празднованием Пасхи.

Против евро иена снизилась на 0,5%, а против британского фунта — на 0,3%, пары торговались по 144,49 и 164,54 соответственно.

По словам аналитиков Mizuho, доллар укрепился против иены благодаря сильному росту занятости в США, которому не помешала высокая инфляция и резкое повышение процентных ставок. Курс доллара слабо меняется к евро

"Вслед за доходностью в США будет расти доходность в еврозоне, в Великобритании, в Австралии и в других странах", — написали аналитики Mizuho клиентам, добавив, что спрэды доходности окажут сильное давление на иену.

Вместе с тем рост занятости в США в марте по сравнению с февралем замедлился, а рост средней почасовой оплаты труда был слабее, чем прогнозировали экономисты. По мнению аналитиков Mizuho эти данные не соответствуют устойчивому росту доходности в США.

Если выходящие в среду данные по инфляции не превысят ожиданий, то пространство для роста пары доллар/иена будет ограниченным, считают аналитики.

В понедельник Кадзуо Уэда сменит на посту управляющего Банка Японии Харухико Куроду. Аналитики и участники рынка ожидают, что он в течение некоторого времени будет придерживаться крайне мягкой политики. Первое публичное выступление Уэды в новой должности начнется в 10.30 по Гринвичу.

Пара новозеландский доллар/доллар США снизилась на 0,6%, до 0,6238, а австралийский доллар ослаб против американской валюты на 0,21%, до 0,6660. Рынки акций и облигаций в Австралии в понедельник закрыты.

Пара доллар США/оффшорный юань поднялась на 0,12%, до 6,8830.

С воскресенье Китай проводит трехдневные военные учения, на которых отрабатываются высокоточные удары по Тайваню. Учения начались сразу после краткого визита главы администрации Тайваня Цай Инвэнь в США.