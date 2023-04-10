МОСКВА, 10 апр — ПРАЙМ. Миру потребуется больше 10 лет на использование в расчетах альтернативных доллару валют, среди которых есть очевидны лидеры — юань и рупия, заявил РИА Новости главный экономист рейтингового агентства "Эксперт РА" Антон Табах. Стало известно, как новый мировой экономический кризис затронет Россию

Ранее экономист, бывший министр финансов России Михаил Задорнов в интервью агентству отметил, что миру понадобится еще примерно 10 лет для широкого перехода на "региональные" валюты в торговле, при этом пока доминирует доллар с долей в 60%.

"Думаю, что это займет больше времени, и среди этих валют будет заведомый лидер — очевидные кандидаты юань и рупия, в силу размеров их рынков. Поэтому в реальности это будет переход на юань или рупию и другие национальные валюты", — считает Табах.

После введения санкций в отношении России западными странами, которые запретили ЦБ и Минфину РФ проводить операции в долларах и евро и заморозили резервы страны в этих валютах, в мире начали активнее переходить на национальные валюты в торговле. Так, например, Китай начал покупать у Саудовской Аравии нефть за юани и договорился с Бразилией о торговле в своей валюте, Индия и Малайзия перевели торговлю на рупии, а в АСЕАН намерены перевести внутренние операции на национальные валюты.