Зампред ЦБ Заботкин: рубль ослаблен из-за прохождения нижней точки по экспортной выручке
МОСКВА, 10 апр — ПРАЙМ. Наблюдаемое сейчас ослабление рубля является результатом того, что Россия проходит нижнюю точку поступления экспортной выручки, заявил заместитель председателя ЦБ РФ Алексей Заботкин.
В этом году по доллару минимум в 67,1 рубля был зафиксирован на торгах на Мосбирже 13 января, максимум в 83,5 рубля — 7 апреля. При этом прошлую пятницу он завершил на отметке 81,13 рубля, прибавив за неделю 3,53 рубля.
"То, что является фактом, — то, что действительно поступления экспортной выручки снизились, и это связано с тем, что экспортная выручка следует за объемами продаж и за ценой продаж с некоторым лагом. Потому что мы отгружаем товары сегодня, а экспортная выручка за них приходит через полтора, два или три месяца, просто так устроена технология расчетов", — сказал Заботкин на заседании рабочей группы по подготовке к рассмотрению Госдумой годового отчета Банка России за 2022 год.
Наблюдаемый сегодня поток экспортной выручки отражает ситуацию с ценами и объемами экспорта, в первую очередь нефтегазового, которая была в конце декабря — начале января, отметил он.
"После того, как мы пройдем некоторую нижнюю точку, связанную с введением потолка по нефтепродуктам, которое случилось в феврале, после этого экспортная выручка начнет восстанавливаться. При этом импорт, как мы знаем, устойчиво растет, в том числе по причинам, связанным с необходимостью восстановления производственных цепочек и так далее", — продолжил зампред ЦБ.
"В этих условиях, действительно, это ослабление курса — это результат того, что мы сейчас проходим нижнюю точку с точки зрения поступления экспортной выручки из-за его проседания в начале года. Дальше динамика будет более гладкой", — заключил Заботкин.
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