МОСКВА, 10 апр — ПРАЙМ. Наблюдаемое сейчас ослабление рубля является результатом того, что Россия проходит нижнюю точку поступления экспортной выручки, заявил заместитель председателя ЦБ РФ Алексей Заботкин. Стало известно, как новый мировой экономический кризис затронет Россию

В этом году по доллару минимум в 67,1 рубля был зафиксирован на торгах на Мосбирже 13 января, максимум в 83,5 рубля — 7 апреля. При этом прошлую пятницу он завершил на отметке 81,13 рубля, прибавив за неделю 3,53 рубля.

"То, что является фактом, — то, что действительно поступления экспортной выручки снизились, и это связано с тем, что экспортная выручка следует за объемами продаж и за ценой продаж с некоторым лагом. Потому что мы отгружаем товары сегодня, а экспортная выручка за них приходит через полтора, два или три месяца, просто так устроена технология расчетов", — сказал Заботкин на заседании рабочей группы по подготовке к рассмотрению Госдумой годового отчета Банка России за 2022 год.

Наблюдаемый сегодня поток экспортной выручки отражает ситуацию с ценами и объемами экспорта, в первую очередь нефтегазового, которая была в конце декабря — начале января, отметил он. Названы сроки перехода в мире на расчеты в национальных валютах

"После того, как мы пройдем некоторую нижнюю точку, связанную с введением потолка по нефтепродуктам, которое случилось в феврале, после этого экспортная выручка начнет восстанавливаться. При этом импорт, как мы знаем, устойчиво растет, в том числе по причинам, связанным с необходимостью восстановления производственных цепочек и так далее", — продолжил зампред ЦБ.

"В этих условиях, действительно, это ослабление курса — это результат того, что мы сейчас проходим нижнюю точку с точки зрения поступления экспортной выручки из-за его проседания в начале года. Дальше динамика будет более гладкой", — заключил Заботкин.