МОСКВА, 10 апр — ПРАЙМ. Курс доллара снижается по отношению к евро в преддверии выхода статданных по инфляции в США, которая, по мнению аналитиков, может замедлиться, свидетельствуют данные торгов. Стало известно, когда доля доллара в мировой торговле составит 40 процентов

По состоянию на 14.04 мск курс евро к доллару растет до 1,0906 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,0897 доллара, курс доллара к иене — до 132,31 иены со 132,13 иены. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) уменьшается на 0,04%, до 102,06 пункта.

Одним из главных экономических событий текущей недели станут данные по потребительским ценам в США. Эксперты считают, что годовая инфляция в стране по итогам марта замедлилась до 5,2% с 6% месяцем ранее.

Данные по инфляции играют большую роль при принятии Федеральной резервной системой США решения по монетарной политике. Итоги следующего заседания регулятор планирует опубликовать 3 мая. По данным портала CME Group, 66,7% аналитиков ожидают повышения ставки на 25 базисных пунктов, до 5-5,25% годовых. Остальные придерживаются мнения, что регулятор сохранит ставку на уровне 4,75-5% годовых.