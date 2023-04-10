МОСКВА, 10 апр — ПРАЙМ. Ослабление рубля само по себе уже является отражением подстройки платежного баланса РФ под изменившееся соотношение экспорта и импорта, ожидаемый в результате этой подстройки рост экспорта окажет поддержку российской валюте, прокомментировал РИА Новости директор аналитического департамента ИК "Регион" Валерий Вайсберг. В Центробанке объяснили текущее ослабление рубля

Ранее в понедельник заместитель председателя ЦБ РФ Алексей Заботкин заявил, что наблюдаемое сейчас ослабление рубля является результатом того, что Россия проходит нижнюю точку поступления экспортной выручки, после этого экспортная выручка начнет восстанавливаться, считает он.

"Ослабление рубля само по себе уже является отражением подстройки платежного баланса под изменившееся соотношение экспорта и импорта. Теперь экспорт стал более рентабельным, а импорт — менее. Физические объемы экспорта в марте уже сильно выросли, затем произошла повышательная коррекция цен на нефть. Через несколько месяцев (с учетом сроков взаиморасчетов) эта позитивная динамика найдет отражение в денежном потоке экспортеров, а чуть раньше и в платежном балансе", — сказал Вайсберг. Финансист назвал причину ослабления курса рубля к доллару

"В итоге, рубль получит поддержку со стороны экспорта", — добавляет эксперт.

"Экономика России показала свою очень хорошую возможность адаптироваться под внешние вызовы, в том числе с точки зрения переориентации на Восток и восстановления цепочек поставок. Поэтому в ближайшее время стоит ожидать восстановления экспортной выручки, которая благоприятно повлияет на курс рубля", — также полагает первый вице-президент "Опоры России" Павел Сигал.

В этом году по доллару минимум в 67,1 рубля был зафиксирован на торгах на Мосбирже 13 января, а максимум (за год) в 83,5 рубля — 7 апреля. При этом за прошлую неделю доллар подскочил на 3,53 рубля до 81,13 рубля.