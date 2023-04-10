МОСКВА, 10 апр — ПРАЙМ. Рубль в понедельник днем прибавляет к евро, но снижается к доллару и юаню, отыгрывая курсовую динамику форекса, следует из данных торгов. Названы последствия ослабления курса рубля

Курс доллара расчетами "завтра" на 16.51 мск рос на 70 копеек, до 81,83 рубля, евро снижался на 4 копейки, до 88,87 рубля, юаня прибавлял 5 копеек, до 11,86 рубля, свидетельствуют данные Московской биржи.

Объем торгов юанями составлял 88 миллиардов рублей против 39,5 миллиарда по евро и 85,3 миллиарда по доллару.

Доллар при этом рос к рублю на 0,9%, юань – на 0,4%, евро терял в пределах 0,1%.

РУБЛЬ В БОКОВИКЕ

Российская валюта днем стабилизируется после ощутимого падения прошлой недели. При этом на фоне падения евро на форексе на 0,4% до 1,086 доллара американская валюта и юань растут против рубля, а европейская валюта снижается. Отказ от доллара: мир постепенно переходит к расчетам в нацвалютах

"Рубль вслед за позитивным стартом резко сдал позиции, но быстро восстановился. Днем российская валюта стала возвращать утраченные позиции, выйдя в плюс к евро благодаря снижению европейской валюты на мировом рынке", — комментирует Дмитрий Бабин из "БКС Мир инвестиций" боковое движение курса.

Стоимость нефти к 16.50 мск снижалась на 0,2%, до 84,9 доллара за баррель сорта Brent. Динамика нефтяных котировок в ходе торгов слабая на фоне того, что европейские рынки остаются закрытыми в связи с выходными по случаю католической Пасхи.

ПРОГНОЗЫ

Апрель пока характеризуется существенным ослаблением рубля, констатирует Виктор Григорьев из банка "Санкт-Петербург".

"Выросшие за неделю цены на нефть пока не транслируются в рост экспортных поступлений, а дополнительное давление на рубль оказывает возможное ускорение оттока капитала на фоне продажи отдельных активов нерезидентами. Укреплению рубля не способствовали и новости о сокращении объемов продаж юаней в рамках бюджетного правила в апреле. Таким образом, риски ослабления рубля пока сохраняются, но в дальнейшем курс, вероятно, еще сможет опуститься ниже уровней 80 рублей за доллар", — добавляет он.

Ориентиры для курса доллара, евро и юаня к завершению основных торгов понедельника: 80–83 рубля, 88,5–90,5 рубля и 11,8–12,3 рубля соответственно, оценивает Владимир Чернов из Freedom Finance Global.