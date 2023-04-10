МОСКВА, 10 апр — ПРАЙМ. Курс иены значительно снижается по отношению к доллару в понедельник вечером после заявлений нового главы японского центробанка Кадзуо Уэды, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 18.40 мск курс доллара к иене увеличивался на 1,27% — до 133,8 иены со 132,13 иены. Курс евро к доллару снижался до 1,0841 доллара с 1,0897 доллара. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) рос на 0,6%, до 102,71 пункта.

Как сообщает агентство Блумберг, в рамках пресс-конференции Уэда заявил, что считает текущий диапазон колебаний доходности десятилетних гособлигаций и отрицательную учетную ставки приемлемыми в текущих экономических условиях. Это послужило для инвесторов сигналом о том, что в ближайшее время изменение политики Банка Японии маловероятно.

"Уэда указал на постепенность любых изменений денежно-кредитной политики. Сегодняшние комментарии, вероятно, ставят под сомнение растущие спекуляции о том, что изменение диапазона колебаний доходности десятилетних гособлигаций возможно в ближайшее время, с апреля по июнь", — цитирует агентство экономиста Sumitomo Life Insurance Co. Хироаки Муто (Hiroaki Muto).